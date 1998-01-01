Фото: Чем удивит новый смартфон от российской компании INOI

Российские разработчики из компании INOI сообщили о поступлении в продажу нового смартфона 7i Lite и показали новинку общественности, пишет портал «ПолитЭксперт».

В INOI не сомневаются, что смартфон приживется на рынке, так как имеет конкурентоспособную начинку. Устройство поддерживает две SIM-карты, имеет сдвоенную основную камеру с разрешением в восемь мегапикселей и фронтальную в пять. Хранить данные смартфон будет на восьми Гб постоянной памяти, которую есть возможность расширить до 32 Гб. Емкость аккумулятора составляет четыре тысячи мАч.

Гаджет будет работать на операционной системе Android 8 Go. Техническая особенность этой версии в том, что она занимает в два раза меньше оперативной памяти, чем ее обычная версия, что серьезно повышает производительность бюджетных смартфонов. Стоимость новинки варьируется от шести до семи тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Ранее Пятый канал рассказывал о смартфоне INOI с антишпионской операционной системой.