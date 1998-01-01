Фото: Чем удивит новый смартфон от российской компании INOI

, 0:28 Фото 94

Отечественный производитель цифровой техники INОI продемонстрировал бюджетную модель 7i Lite.

Фото, видео: Inoi.com

Российские разработчики из компании INOI сообщили о поступлении в продажу нового смартфона 7i Lite и показали новинку общественности, пишет портал «ПолитЭксперт».

В INOI не сомневаются, что смартфон приживется на рынке, так как имеет конкурентоспособную начинку. Устройство поддерживает две SIM-карты, имеет сдвоенную основную камеру с разрешением в восемь мегапикселей и фронтальную в пять. Хранить данные смартфон будет на восьми Гб постоянной памяти, которую есть возможность расширить до 32 Гб. Емкость аккумулятора составляет четыре тысячи мАч.

Гаджет будет работать на операционной системе Android 8 Go. Техническая особенность этой версии в том, что она занимает в два раза меньше оперативной памяти, чем ее обычная версия, что серьезно повышает производительность бюджетных смартфонов. Стоимость новинки варьируется от шести до семи тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Ранее Пятый канал рассказывал о смартфоне INOI с антишпионской операционной системой.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

0:54
Видео: «Аякс» «похоронил» «Реал» в Мадриде
0:46
Видео с бранящейся учительницей в школе Томска вызвало шквал возмущения
0:28
Фото: Чем удивит новый смартфон от российской компании INOI
0:21
Стала известна стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Петербурга
23:48
«Реал» в шаге от вылета из Лиги чемпионов, уступая «Аяксу» в Мадриде
23:38
Видео: Актрисы в образах Маркл и Миддлтон оттаскали друг друга за волосы
23:20
Фото: Самолет Мадуро покинул Каракас и приземлился на Кубе
23:08
Видео: Опубликован трейлер финального сезона «Игры престолов»
22:55
В МЧС рассказали, как житель Керчи оказался в каменной ловушке на 4 дня
22:43
Пародонтит и кариес повышают риск возникновения рака
22:30
Игры с оружием: Подросток, стрелявший по школьникам, может отделаться штрафом
22:18
Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах
22:04
Врач рассказал о перспективах полного излечения человечества от ВИЧ
21:54
Божена Рынска после возвращения из Испании угодила в московскую клинику
21:45
Как сохранить сердце здоровым — пять советов эксперта
21:25
«Бутылку воды не могут купить» — Айсултан Сеитов о работе над клипом Дорна в Африке
21:11
Владимир Путин обсудил льготы по ипотеке с главой ВТБ — видео
20:59
Сын Децла юридически не является родственником и наследником
20:53
Пентагон намерен увеличить численность войск США в Европе из-за «угрозы России»
20:47
Спутник засек местонахождение «подводной лодки Гитлера» — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Российские телезрители на Страже Отчизны!

Успешная премьера на Пятом канале! 10,1% российских телезрителей в аудитории «Мужчины 45-59», 7,3% — в аудитории «Женщины 45-59», 7,1% среди россиян «18+» смотрели 3 марта премьерный показ боевика «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама