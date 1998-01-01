«Лох-несское чудовище» дважды попало в объектив камеры за пять дней

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Темный L-образный объект на воде очевидцы приняли за голову и шею таинственного монстра.

Фото: Globallookpress.com

«Лох-несское чудовище», которое по шотландской легенде обитает в недрах одноименного озера, дважды попало в объектив фотокамер на протяжении пяти дней, сообщает Mirror.

Жительница Манчестера Лиза Бреннан и ее спутник Дэнни 23 февраля проезжали мимо средневекового замка Аркарт на побережье Лох-Несса, когда заметили на поверхности воды загадочный L-образный объект. Туристы решили, что это голова и шея таинственного монстра. Чудовище скрылось под водой, как только Лиза успела сделать снимок.

В следующий раз монстр показался 27 февраля и его удалось заснять на вэб-камеру возле отеля Клансман заядлому «охотнику». Темный объект появился ненадолго на поверхности озера Лох-Несс и также исчез.

Известно, что таинственный монстр ежегодно приносит экономике Шотландии 41 миллион фунтов. А первая встреча с «Лох-несским чудовищем», по преданию, произошла в 565 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что ученые нашли новый способ, как выловить «Лох-несское чудовище». Исследователи изучат ДНК всех существ в шотландском озере и таким образом найдут монстра.

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