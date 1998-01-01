Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах

Американская компания Google исправила ошибку с некорректным отображением принадлежности Крыма на своих картах, на которых ранее полуостров указывался как спорная территория, пишет «ПолитЭксперт».

Там пояснили, что ошибка является следствием технического сбоя и не имеет под собой политической подоплеки.

— Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ, — отметили в компании.

Летом прошлого года Google снова ошиблась, подписав Крымский мост со стороны Тамани по-русски, а со стороны Керчи по-украински — «Кримський Мiст». Как сообщал Пятый канал, впоследствии эта неувязка была устранена.