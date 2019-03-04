Украинская поп-звезда Светлана Лобода продемонстрировала откровенный образ перед концертом в канадском Торонто в рамках североамериканского тура, пишет Утро.ру.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в сценическом образе — в широкополой шляпе и экстремальном декольте, который был создан специально для США и Канады.
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Подписчики артистки разделились на два лагеря — одним наряд Лободы пришелся по вкусу. Фоловеры пожелали певице удачного шоу:
— Шикарный образ ❤️❤️❤️
— Как всегда неотразимая!
— Ты мой кумир🔥
— Звезда мояяяяяяяя😻😻
Были и те, кто раскритиковал Светлану за излишнюю откровенность:
— Она не настоящая
— Ужас!
Ранее Пятый канал рассказывал о критике в адрес Лободы за откровенное фото в ванной.