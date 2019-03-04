Украинская поп-звезда Светлана Лобода продемонстрировала откровенный образ перед концертом в канадском Торонто в рамках североамериканского тура, пишет Утро.ру.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в сценическом образе — в широкополой шляпе и экстремальном декольте, который был создан специально для США и Канады.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 4 Мар 2019 в 7:57 PST

Подписчики артистки разделились на два лагеря — одним наряд Лободы пришелся по вкусу. Фоловеры пожелали певице удачного шоу:

— Шикарный образ ❤️❤️❤️

— Как всегда неотразимая!

— Ты мой кумир🔥

— Звезда мояяяяяяяя😻😻

Были и те, кто раскритиковал Светлану за излишнюю откровенность:

— Она не настоящая

— Ужас!

Ранее Пятый канал рассказывал о критике в адрес Лободы за откровенное фото в ванной.