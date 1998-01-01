Новые горизонты: Как фигуристка в хиджабе исполнила свою мечту и вдохновила других

, 5:43 Эфирная новость 27

Международный союз конькобежцев изменил правила ради Захры Лари из Объединенных Арабских Эмиратов и разрешил выступать в головном уборе.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

На Универсиаде повышенное внимание зрителей и журналистов к одной из участниц соревнований — 24-летней Захре Лари из Объединенных Арабских Эмиратов.

Девушка, ради которой Международный союз конькобежцев даже изменил правила и разрешил выходить на лед в головном уборе.

Лари является первой фигуристкой в своей стране и выступает только в хиджабе.

Где бы она ни появилась, за ней повсюду следуют фотографы и телеоператоры. Она пока медийная звезда, но если станет звездой спорта, испытание славой, уверена, выдержит.

Захра, как и другие фигуристы, вступит в борьбу за медали — 8 марта. Символично. В международный день женщин, которым она же открыла новые горизонты.

Со спортсменкой, которая сломала правила, встретился корреспондент Дмитрий Зименкин.

Ранее Пятый канал рассказывал, что болельщицу на Зимней Универсиаде в Красноярске пришлось экстренно доставить в роддом — девушка начала рожать прямо на трибуне во время соревнований по керлингу.

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