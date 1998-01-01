Взрыв прогремел в афганском Джелалабаде

В Афганистане прогремел взрыв. Инцидент произошел в среду, 6 марта.

ЧП случилось в городе Джелалабад, расположенном в восточной провинции Нангархар. О взрыве сообщило новостное агентство «Синьхуа».

По информации издания, вооруженные люди захватили офис строительной фирмы неподалеку от аэропорта в Джелалабаде. Злоумышленники открыли огонь — после этого и прогремел взрыв. О количестве раненных и погибших информации пока нет.

Ранее Пятый канал сообщал о смерти семи человек в результате взрыва под Владимиром.