Сын Кусто поможет с реабилитацией косаток и белух в Приморье

80-летний океанограф Жан-Мишель Кусто готов принять участие в спасении обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье. Вместе с коллегами-учеными он намерен вернуть морских млекопитающих в дикую природу.

Письмо Кусто. Кликните, чтобы увеличить. Пятый канал

— Наша команда имеет большой опыт реабилитации и освобождения косаток. Мы надеемся, что наш опыт поможет российскому правительству и научному сообществу разработать и реализовать план по спасению китообразных, содержащихся в настоящее время в бухте Средней, — говорится в официальном письме.

Сын легендарного морского исследователя Жака-Ива Кусто отметил, что лучший вариант для косаток и белух — возвращение в дикую природу, а не жизнь в неволе в океанариумах.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Приморье возбудили уголовное дело из-за плохого содержания косаток и белух.