Сын Кусто поможет с реабилитацией косаток и белух в Приморье

, 11:59 Фото 29

Французский исследователь и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто ответил на приглашение губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Фото: ТАСС / Armando Gallo

80-летний океанограф Жан-Мишель Кусто готов принять участие в спасении обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье. Вместе с коллегами-учеными он намерен вернуть морских млекопитающих в дикую природу.

Письмо Кусто. Кликните, чтобы увеличитьПисьмо Кусто. Кликните, чтобы увеличить. Пятый канал

Наша команда имеет большой опыт реабилитации и освобождения косаток. Мы надеемся, что наш опыт поможет российскому правительству и научному сообществу разработать и реализовать план по спасению китообразных, содержащихся в настоящее время в бухте Средней, — говорится в официальном письме.

Сын легендарного морского исследователя Жака-Ива Кусто отметил, что лучший вариант для косаток и белух — возвращение в дикую природу, а не жизнь в неволе в океанариумах.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Приморье возбудили уголовное дело из-за плохого содержания косаток и белух.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:05
6 марта — день рождения Валентины Терешковой
11:59
Сын Кусто поможет с реабилитацией косаток и белух в Приморье
11:48
«Маньячелло»: Бузова о своих эротических фантазиях с участием звезды «Дома-2»
11:39
На борту рейса Москва-Пхукет сработала система аварийной подачи кислорода
11:26
«Часы смерти»: новая научная разработка покажет то, чего вы не хотели бы знать
11:19
Российских лыжников назвали наивными за упущенные возможности на ЧМ
11:05
Житель Белгорода поджег себя перед зданием администрации — видео
10:58
«Злобным завистницам посвящается»: Алена Кравец показала фото без парика
10:41
Видео: Хоккеисту сборной Канады вернули похищенную на Универсиаде клюшку
10:19
Росстат назвал сумму накоплений россиян в 2018 году
10:05
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова оказала экстренную помощь в самолете
9:55
Сваха Сябитова объяснила, почему сама не замужем — видео
9:46
Названы самые быстрые смартфоны по итогам февраля 2019 года
9:39
Россиянка погибла, выпав с балкона отеля на острове Пхукет
9:26
Причиной смертельного ДТП в Ставрополье мог быть уснувший водитель — ГИБДД
9:06
Командировка башкирских чиновников обошлась более чем в 4 миллиона рублей
8:55
Уилл Смит сыграет отца сестер Уильямс в биографическом фильме
8:50
Почему популярное лекарство от кашля изымают из российских аптек
8:42
Взрыв прогремел в афганском Джелалабаде
8:39
Дочь первого президента Узбекистана переведена в колонию общего режима

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

4 мар

Тайны «китовой тюрьмы»: Специалисты нашли признаки тяжелых заболеваний у белух

«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед». Где посмотреть матч онлайн 6 марта
«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Российские телезрители на Страже Отчизны!

Успешная премьера на Пятом канале! 10,1% российских телезрителей в аудитории «Мужчины 45-59», 7,3% — в аудитории «Женщины 45-59», 7,1% среди россиян «18+» смотрели 3 марта премьерный показ боевика «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Кто лечит, а кто калечит: смотрите документальный фильм «Вся правда о… частной медицине» на Пятом

В воскресенье, 3 марта, Пятый канал покажет новую серию потребительского расследования «Вся правда о…».

5-tv.ru

Реклама