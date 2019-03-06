Видео: Под Петербургом грабители похитили банкомат на глазах у женщины-охранника

Камеры наблюдения сняли похищение банкомата из торгового центра в Пушкине, в пригороде Санкт-Петербурга. Как сообщает 78.ru, это произошло в ночь на среду, 6 марта, на Полковой улице. На записи видно, что в 4:30 к входу в ТРК задом подъезжает машина, из нее выскакивают пятеро злоумышленников в масках, вбегают помещение, на глазах у женщины-охранника привязывают трос к банкомату и в считанные секунды срывают его с места. Судя по всему, шестой участник банды все это время оставался за рулем. Автомат грузят в машину, и в 4:33 уезжают.

Сумма похищенного сейчас устанавливается, полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Пятый канал рассказывал о жителе Приморья, который пытался унести банкомат в одиночку.