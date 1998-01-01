Шнуров в стихах ответил жителям Энгельса, предложившим поставить ему памятник

Популярный певец Сергей Шнуров отреагировал на предложение жителей Энгельса Саратовской области поставить ему памятник в центре города. Лидер группировки «Ленинград» в своем Instagram задал вопрос предложившим эту инициативу: Вы аварийность снизить не хотите ли?»

Музыкант предложил водителям выражаться «короткими и емкими словами» и только в этом случае он готов «стать наглядным экспонатом».

— Вы аварийность снизить не хотите ли?

Тогда короткими и емкими словами

Заговорить и мыслить все водители

Должны. Мы ж понимаем это с вами.

Готов я стать наглядным экспонатом!

Стоять живым хоть до обморожения

На перекрестках наших. Только матом

Пускай общаются участники движения, — написал Сергей.

Информация об инициативе поставить памятник Сергею Шнурову появилась на сайте городской администрации. Речь идет об обсуждении архитектурной композиции в центре кругового перекрестка на пересечении улиц Тельмана и Маяковского.

Помимо лидера группировки «Ленинград» предложены варианты архитектурной композиции в виде яблони с символикой города Энгельса, отсылающей к образу «города-сада» из стихотворения Владимира Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка». Также среди предложений — установка памятника русскому богатырю Илье Муромцу.

Ранее Пятый канал рассказывал, что адвокат Шнурова просит комиссию Госдумы по этике проверить высказывания Милонова.