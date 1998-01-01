Адвокат Шнурова просит комиссию Госдумы по этике проверить высказывания Милонова

Адвокат известного российского музыканта, основателя группы «Ленинград» Серея Шнурова — Константин Добрынин обратился с жалобой в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, защитник требует проверить соблюдает ли парламентарий Виталий Милонов этические нормы.

— Милонов Виталий Валентинович систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова Сергея Владимировича и группы «Ленинград», которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении между гражданами РФ, — говорится в тексте жалобы, которую приводит агентство.

В качестве доказательств, Константин Добрынин привел несколько публикаций в СМИ, где депутат Госдумы Виталий Милонов называет творчество «Ленинграда» «вредительским» и «ядом в городском колодце», а основателя музыкального коллектива Сергея Шнурова — «бесовским запевалой», бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность группы.

— В течение следующих суток указанная статья была распространена… что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы «Ленинград» в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова Сергея Владимировича как музыкального исполнителя, — говорится в обращении.

Адвокат Шнурова считает, что высказывания депутата Милонова противоречат части 1 статьи 44 Конституции России, которая гарантирует каждому гражданину свободу литературного, художественного и других видов творчества . Кроме того, защитник отмечает, что выступая на публике, парламентарий допускает «бранные слова и стилистически сниженную лексику», говоря о творчестве группы.

— В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», депутат Государственной Думы обязан соблюдать этические нормы, — указывает Константин Добрынин, считая, что перечисленные высказывания Милонова нарушают закон.

В итоге, правозащитник обратился к комиссии Госдумы проверить высказывания Милонова о Шнурове и по ее результатам принять меры, которые предусмотрены положением об этой комиссии.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Милонов высказался о запрете творчества Шнурова в России. Он пояснил, чем опасны песни группы «Ленинград» и назвал творчество группы «нравственным сифилисом».