Адвокат Шнурова просит комиссию Госдумы по этике проверить высказывания Милонова

, 0:49 9

Защитник лидера группировки «Лининград» написал жалобу о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.

Фото: www.globallookpress.com

Адвокат известного российского музыканта, основателя группы «Ленинград» Серея Шнурова — Константин Добрынин обратился с жалобой в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, защитник требует проверить соблюдает ли парламентарий Виталий Милонов этические нормы.

— Милонов Виталий Валентинович систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова Сергея Владимировича и группы «Ленинград», которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении между гражданами РФ, — говорится в тексте жалобы, которую приводит агентство.

В качестве доказательств, Константин Добрынин привел несколько публикаций в СМИ, где депутат Госдумы Виталий Милонов называет творчество «Ленинграда» «вредительским» и «ядом в городском колодце», а основателя музыкального коллектива Сергея Шнурова — «бесовским запевалой», бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность группы.

— В течение следующих суток указанная статья была распространена… что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы «Ленинград» в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова Сергея Владимировича как музыкального исполнителя, — говорится в обращении.

Адвокат Шнурова считает, что высказывания депутата Милонова противоречат части 1 статьи 44 Конституции России, которая гарантирует каждому гражданину свободу литературного, художественного и других видов творчества. Кроме того, защитник отмечает, что выступая на публике, парламентарий допускает «бранные слова и стилистически сниженную лексику», говоря о творчестве группы.

— В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», депутат Государственной Думы обязан соблюдать этические нормы, — указывает Константин Добрынин, считая, что перечисленные высказывания Милонова нарушают закон.

В итоге, правозащитник обратился к комиссии Госдумы проверить высказывания Милонова о Шнурове и по ее результатам принять меры, которые предусмотрены положением об этой комиссии.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Милонов высказался о запрете творчества Шнурова в России. Он пояснил, чем опасны песни группы «Ленинград» и назвал творчество группы «нравственным сифилисом».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

0:49
Адвокат Шнурова просит комиссию Госдумы по этике проверить высказывания Милонова
0:23
Актер Серебряков не стал рассказывать, как Россия «создавала войны»
0:10
«Что у тебя между ног висит?»: Наряд Ольги Бузовой шокировал поклонников
23:51
Высокие посадки. Титул «вор в законе» становится опасен для его владельца
23:29
«Если он виновен, пусть накажут»: Отец Мурада Касымова о своем сыне после ДТП на Невском
23:27
Украина «сбила» российский МиГ в рекламном ролике
23:04
Представительница Украины на «Евровидении» умолчала о российских правах на песню
22:54
«Врачи оставили его дома»: В театре Вахтангова рассказали о состоянии Василия Ланового
22:27
«Он кричал, что идет мстить»: Очевидец о перестрелке в Астраханской области
22:13
Театр имени Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Василия Ланового
22:01
Убийц было пятеро: Житель Урала рассказал, кто мог расправиться с группой Дятлова
21:49
Конькобежец Кулижников: Первый в истории РФ трехкратный чемпион мира в спринте
21:38
«Вел себя как рыцарь»: Бармен рассказал о погибшем в ДТП на Невском американце
21:27
Фото: Huawei представила складной смартфон за 2600 долларов
21:15
Репортаж: Какие новые социальные гарантии улучшат жизнь российских семей
20:53
«Что имеем, не храним»: Петербуржец забыл жену в маршрутке и объявил ее в розыск
20:42
«Тренер от бога»: Александр Емельяненко дал «леща» партнеру по мастер-классу
20:27
«Они идиоты»: Пригожин предложил отправить от России на «Евровидение» Maruv
20:17
Почему солистка группы «Винтаж» отменяет концерты
20:06
Посетителей эвакуировали из Пушкинского музея в Москве

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

22 февраля

«Гибли воины и не на поле боя»: Шнуров поздравил россиян с 23 февраля

18 февраля

«Нравственный сифилис» — Милонов о запрете творчества Шнурова в России

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама