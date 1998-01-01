Вклады на жилье в ипотеку предложили создать в России

В России могут появиться вклады на первоначальный ипотечный взнос. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в конце марта.

Сейчас документ находится на утверждении в правительстве. Согласно ему, банки будут открывать клиентам специальные вклады на жилье. Когда размер вклада достигнет 20% от стоимости недвижимости, клиент сможет оформить ипотеку в том же финансовом учреждении. Если же ему откажут, он попросту заберет накопленную сумму.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент России Владимир Путин распорядился «не накручивать» льготную ставку по ипотеке выше 6%.