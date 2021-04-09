День войск ПВО в России

Ежедневно при любой погоде дежурят воины противовоздушной обороны страны. Они бдительно наблюдают за обстановкой вокруг, потому что знают, насколько высока их ответственность. ПВО-шники охраняют воздушные границы нашей страны, чтобы ни один объект не пробрался на территорию России незаконно.

Солдаты, сержанты, офицеры, генералы несут службу с гордостью и полной уверенностью в защите России. Каждый военнослужащий, где бы он ни нес вахту, знает, что в любой момент может понадобиться для выполнения боевой задачи.

Стартовый расчет зенитной ракетной установки. ТАСС / Пороховников Олег

История праздника

Каждый год во второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны (ПВО). Изначально дата относилась к категории профессиональных праздников. День ПВО отмечали только военнослужащие, которые имели отношение к «чистоте» воздушной территории или охраняли объекты за пределами нашей страны.

У Дня ПВО нет определенной даты, каждый год праздник попадает на новое число. Но именно в апреле 1975-го были приняты важные правительственные постановления об организации противовоздушной обороны страны, которые стали основой для создания системы ПВО. Сегодня это один из памятных дней Вооруженных сил Российской Федерации.

День ПВО — это праздник с большой героической историей. Первые подразделения для защиты от нападения с воздуха появились у нас более ста лет назад, но памятный день был утвержден только во второй половине XX века. В 2006-м Владимир Путин официально закрепил второе воскресенье апреля за Днем ПВО.

Как появились войска ПВО

О защите с воздуха впервые задумались перед Первой мировой. Сначала с помощью аэростатов и дирижаблей пытались просто найти врага, потом — атаковать, сбрасывая на вражеских солдат бомбы. Удары по живой силе противника были слабые, но регулярные.

С появлением самолетов риск быть атакованным с воздуха резко вырос. Инженеры задумались, каким образом защитить собственные части от нападений. В 1914-м инженеры соорудили первый комплекс ПВО — батарею пушек, которые должны были сбивать воздушные суда. Спустя год появились воздушные «зенитки». Поскольку техника в Первую мировую развивалась слабо, род войск так и не был сформирован. Но все основы, что используют войска сейчас, были заложены именно в то время.

Развитие идеи

Успехи немецкой авиации заставили советское командование обратить пристальное внимание на защиту с воздуха. Вместе с повышением эффективности действий истребительной авиации заметно улучшалось и зенитное прикрытие войск. К началу Второй мировой войны «зениток» среднего калибра было всего 3 тысячи 329. К концу войны цифра увеличилась втрое — на вооружении войск ПВО имелось уже 9 тысяч 800 подобных орудий.

В военные годы сложились главные задачи ПВО: несение боевого дежурства по противовоздушной обороне; ведение разведки воздушного противника и оповещение прикрываемых войск; уничтожение средств воздушного нападения в полете; участие в ведении противоракетной обороны на театрах военных действий.

Войска противовоздушной обороны СССР, 1981 год. Фотохроника ТАСС

ПВО сегодня

Артиллерия и самолеты, радиолокационное оборудование, ракетные комплексы — на оснащение частей после Великой Отечественной выделили самое лучшее. В 2015-м серьезно изменилась структура войск ПВО. На базе подразделений были созданы единые войска — Воздушно-космические силы. Именно они сейчас осуществляют воздушную оборону страны, как на территории России, так и за ее пределами.

Ранее Пятый канал рассказывал, что США признали превосходство России в военных маневрах.