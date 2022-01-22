Какие напитки помогают снизить артериальное давление

Медики назвали самые действенные натуральные средства, которые помогают понизить артериальное давление, пишет ФАН.

В первую очередь эксперты выделили сок из свежих ананасов, богатый калием. Такой напиток расслабляет сосуды и выводит из организма избытки натрия. Специалисты подчеркнули, что для гипертоников полезен только ананасовый фреш.

Снизить артериальное давление помогает и сок красной свеклы. Он способствует образованию оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и нормализует давление.

Полезными для борьбы с гипертонией считаются также чай из гибискуса (каркаде) и зеленый чай, богатый антиоксидантами.

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