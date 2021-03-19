19 марта — историческая дата. В этот день в 1906 году (6 марта по старому стилю) по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки. Так же в состав Российского флота вошли двадцать подводных лодок «Форель» и субмарины типов «Касатка», «Сом» и «Осетр».

Указ по Морскому ведомству был лично подписан морским министром, адмиралом Алексеем Алексеевичем Бирилевым. 27 марта (по новому стилю) того же года уже другим императорским указом был учрежден Учебный отряд подводного плавания при порте Императора Александра III в Либаве.

Дату отмечали каждый год вплоть до Октябрьской революции. Спустя почти 90 лет после рокового для российской истории 1917 года праздник был возрожден. Указ, в котором предписывалось отмечать День моряка-подводника ежегодно, 19 марта, был подписан летом 1996-го Главнокомандующим ВМФ России адмиралом Феликсом Громовым.

Где учат покорять глубины?

Офицеров для подводного флота в России готовят всего пять высших учебных заведений. Это Морской корпус Петра Великого — Санкт-Петербургский военно-морской институт, Тихоокеанский военно-морской институт имени адмирала Макарова, Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ушакова, Военно-морской институт имени А. С. Попова и Военно-морской инженерный институт.

Уровень подготовки там очень высокий, а конкурс в эти вузы с каждым годом все выше. От обычных вузов эти учебные заведения отличает и система профотбора — требования к абитуриентам определены специальными инструкциями Министерства обороны РФ. Собирается информация о нравственных и моральных качествах поступающих, требуются рекомендации.

Моряк-подводник одна из самых героичных и романтических морских профессий. Российских подводников выделяют железная дисциплина, отвага и полная отдача делу. К сожалению, российская история омрачена и трагедиями с подводными лодками.

Трагедия К-129

Первая из них произошла 7–8 марта 1968 года — затонула дизель-электрическая подводная лодка К-129. На борту был ракетный комплекс Д-4 с тремя баллистическими ракетами Р-21.

В поисках, которые начались 22 марта, участвовали десятки военных кораблей и самолетов Тихоокеанского флота. Безрезультатно. Советская контрразведка подозревала, что причиной трагедии стал удар американской подлодки «Свордфиш» — в предполагаемом месте исчезновения ракетоносца внимательно отслеживались действия американских ВМС. США же отрицали причастность к гибели К-129. Но рассекреченные спустя 30 лет документы Конгресса показали, что военно-морская разведка точно знала место катастрофы. В августе того же года на место трагедия приходила американская субмарина «Халибат», оборудованная глубоководным аппаратом. В Пентагон после похода были доставлены 22 тысячи снимков с затонувшей российской подлодки.

Спустя шесть лет, в 1974-м, США попытались поднять с глубины 5200 метров подлодку — их интересовали шифры, с помощью которых американцы смогли бы читать секретный радиообмен советских кораблей. Привлекало военных также и ядерное оружие субмарины. В результате, из-за перелома корпуса удалось поднять лишь носовую часть К-129 с телами 58 погибших моряков и двумя ядерными торпедами. Когда американской прессе стало об этом известно, разгорелся скандал. На ноту протеста американцы ответили, мол российские моряки были ими перезахоронены в соответствии с морскими церемониями. Гибель К-129 стала предметом жесткого разбора ЦК КПСС.

Госорганы США в ходе расследования, основанного на исследовании остатков корпуса субмарины на дне океана, пришли к выводу, что трагедия на подлодке произошла из-за срабатывания двигателей ракет Р-21. В 2017-м свою версию выдвинул военно-морской эксперт, капитана 2 ранга Илья Курганов. По его мнению, лодка находилась трое суток в аварийном состоянии на поверхности, после чего, 11 марта, затонула, не дождавшись помощи. При затоплении К-129 произошел взрыв оставшихся двух ракет, который был зафиксирован акустическим наблюдением сил ВМС и ВВС США.

Трагедия на подлодке «Курск»

Еще одной мрачной страницей в истории морского подводного флота стала авария подводной лодки К-141 «Курск». Атомный подводный ракетоносный крейсер потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Трагедия произошла во время учений Северного флота — 10 августа «Курск» вышел в море для выполнения учебно-болевого задания рядом с Кольским заливом. Лодка должна была произвести пуск крылатой ракеты, а также отработать учебную торпедную стрельбу по отряду боевых кораблей. На борту были 24 крылатые ракеты и 24 торпеды.

В назначенное время учебная атака произведена не была. Через час и 10 минут, когда должна была состояться атака, корабли и вертолеты из состава ОБК по приказу руководства осмотрели район возможного нахождения и всплытия АПРК «Курск». «Курск» не вышел на связь в установленное время — 17:30.

За разворачивайся трагедией следила все страна — в течении нескольких дней, как позже выяснилось, 24 человека были еще живы и находились в девятом отсеке затонувшей субмарины. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников написал записку с именами 23 матросов, живших в отделении после того, как корабль затонул.

20 августа к работам на месте допустили норвежское судно «Seaway Eagle», водолазы которого смогли вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк АПЛ — все 118 моряков и офицеров на борту «Курска» погибли.

Фото: Севастополь. Во время памятных мероприятий на кладбище Коммунаров у памятника русским морякам-крымчанам, погибшим в 2000 году на атомной подводной лодке «Курск» в восемнадцатую годовщину катастрофы. Сергей Мальгавко/ТАСС

Братство моряков-подводников считается самым крепким и мощным на флоте. На глубине в десятки метров подводные лодки могут находиться не один месяц, что сплачивает коллектив. Строжайшая дисциплина, осознание рисков своей службы и готовность служить Родине делает войска подводных сил России одними из самых престижных в составе российской армии.

19 марта, в профессиональный праздник проводятся торжественные вечера с концертами и собраниями. В гарнизонах ВМФ России вспоминают ушедших сослуживцев, проходят торжественные церемонии возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам морякам-подводникам. Государственными наградами, грамотами и памятными подарками от командования награждаются особо отличившиеся моряки подводных сил России.