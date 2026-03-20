От нищеты в Оклахоме до вершин Голливуда: тяжелая судьба Чака Норриса

Чак Норрис — не просто актер и мастер боевых искусств, а настоящая культовая фигура XX века. Он прошел путь от мальчика из бедной семьи в Оклахоме до звезды голливудских боевиков и создателя собственного стиля единоборств.

Сегодня стало известно о смерти актера. Ему было 86 лет.

Детство и юность Чака Норриса

www.legion-media.com/ZUMA Press, Inc.

Чак Норрис (настоящее имя Карлос Рэй Норрис) родился 10 марта 1940 года в городке Райан, штат Оклахома. Детство его было трудным: семья жила в нищете, часто переезжала, а после развода родителей в 16 лет юноша вместе с матерью и братьями ютился в прицепе.

Отец, автомеханик и любитель выпить, вскоре после рождения сына ушел на войну, а после возвращения отношения в семье не наладились.

В школьные годы будущий актер ничем не выделялся среди сверстников: он посредственно учился, был стеснительным и замкнутым. Из-за индейско-ирландской родословной (дедушка был чистокровным ирландцем, а мать происходила из племени индейцев чероки) сверстники издевались над ним, что еще больше усиливало замкнутость.

К старшим классам Сак окреп, благодаря отчиму Джорджу Найту увлекся футболом и начал подрабатывать. Он устроился грузчиком — работал после занятий в школе, часть зарплаты отдавал маме и бабушке для младших братьев. Юноша мечтал о службе в полиции и собственном автомобиле. Спустя время ему удалось накопить достаточно денег, и он купил подержанную машину, чем очень гордился.

После школы Норрис поступил на службу в ВВС США. Во время службы в Южной Корее он получил прозвище Чак (сокращение от английского варианта имени Карлос — Чарльз) и увлекся боевыми искусствами: начал с дзюдо, затем перешел на тансудо. К моменту демобилизации через три года он уже был обладателем черного пояса.

Карьера Чака Норриса в боевых искусствах

www.legion-media.com/PIAU FREDERIC / BESTIMAGE

Вернувшись в США, Чак Норрис обосновался в Лос‑Анджелесе и продолжил оттачивать мастерство. В 1963 году он открыл свою первую школу карате в Торрансе (штат Калифорния), а уже через два года, в 1965-м, одержал победу на Лос‑Анджелесском чемпионате всех звезд — это стало его первым крупным успехом на американском ринге.

К 1968 году он основал сеть из 32 школ каратэ по всей стране, что сделало его одним из самых влиятельных инструкторов США. В том же году Норрис завоевал титул чемпиона мира по каратэ в полутяжелом весе по версии Professional Karate Association (PKA) и удерживал это звание на протяжении семи лет — до 1975-го. Примечательно, что в 1968-м он потерпел свое последнее поражение в карьере (всего на ранних этапах у него было десять поражений), после чего оставался непобежденным.

По разным оценкам, за профессиональную карьеру Норрис провел от 160 до 180 боев, большинство из которых завершились победой; два поединка закончились ничьей. Он многократно становился чемпионом США и мира по карате и удостаивался звания «Боец года». Среди его учеников были знаменитости — например, Стив Маккуин, Присцилла Пресли и участники группы The Osmonds.

В 1990-м Норрис создал собственный стиль боевых искусств — Чон Кук До («Универсальный путь»), объединивший элементы традиционного тхэквондо, карате и его личных наработок. Стиль отличался акцентом на ударах ногами в прыжке, использованием стойки на корточках для защиты и контратак, комбинацией жестких блоков и быстрых контратак. Философия Чон Кук До сочетала физическую подготовку с духовной дисциплиной. Как основатель стиля Норрис автоматически получил черный пояс десятого дана.

Помимо выступлений на ринге, Норрис активно занимался тренерской и организационной деятельностью: развивал Professional Karate Association (PKA), проводил семинары и демонстрации, популяризируя карате в США. Он также написал учебные пособия по технике карате и философии боевых искусств.

За вклад в развитие единоборств Норрис был включен в залы славы нескольких организаций, включая PKA и Black Belt Hall of Fame. Журнал Black Belt назвал его «Легендой боевых искусств», а разработанные им методики до сих пор изучаются в школах каратэ по всему миру.

Карьера Чака Норриса в кино

www.legion-media.com/COLLECTION CHRISTOPHEL

Карьера Чака Норриса в кино началась благодаря его репутации мастера боевых искусств и знакомствам в Голливуде. Ключевую роль в дебюте сыграл актер Стив Маккуин, которому Норрис давал уроки каратэ — именно он помог Чаку войти в индустрию.

Первая относительно серьезная роль досталась Норрису в культовом фильме с участием Брюса Ли — «Путь дракона» (1972), где он сыграл персонажа по имени Кольт. Эпическая сцена боя между героями Норриса и Ли до сих пор считается классикой каратэ‑фильмов.

После этого успеха Норрис получил лишь одно предложение — сняться во второсортном гонконгском боевике «Разборки в Сан‑Франциско» (1974), где снова сыграл отрицательного персонажа. Фильм оказался настолько неудачным, что его не выпускали в прокат в США до 1981 года.

Понимая, что ему не хватает актерского мастерства, Чак Норрис начал обучаться у Эстеллы Хармон — 34‑летний каратист был ее самым старшим учеником. И уже в 1977 году он снялся в боевике «Правонарушитель», а вскоре стал звездой фильмов студии Cannon Pictures, которая сделала ставку на боевики с элементами боевых искусств.

1980-е стали расцветом кинокарьеры Норриса. В этот период вышли его знаковые картины:

«Хорошие парни ходят в черном» (1978, Good Guys Wear Black) — роль Джона Букера, которая закрепила за актером образ крутого бойца;

«Сила одиночки» (1979, A Force of One) — Норрис сыграл Мэтта Логана;

«Октагон» (1980, The Octagon) — в роли Скотта Джеймса;

«Безмолвный гнев» (1982, Silent Rage) — шериф Дэн Стивенс;

«Одинокий волк МакКуэйд» (1983, Lone Wolf McQuade) — роль техасского рейнджера Джей Джея МакКуэйда, ставшая одной из самых знаковых в его карьере;

«Вторжение в США» (1985, Invasion USA);

«Отряд „Дельта“» (1986, The Delta Force).

В 1980-х Норрис также помог начать карьеру Жан‑Клоду Ван Дамму: сначала устроил его работать в своем баре в Ньюпорт‑Бич, а позже дал эпизодическую роль в фильме «Без вести пропавшие» (1984).

Новый этап в карьере начался в 1993-м с запуском сериала «Уокер, техасский рейнджер», где Норрис сыграл роль Корделла Уокера. Сериал шел до 2001 года и принес актеру огромную популярность, сделав его героем мемов и поп‑культуры.

В 1997 году Чак Норрис вместе с Бенни Уркидесом записал обучающий фильм «Chuck Norris Private Lesson» с уроками самообороны.

После завершения съемок в «Уокере» Норрис почти перестал сниматься в кино, сосредоточившись на семье и развитии школ боевых искусств. Однако в 2012 году он вернулся на большой экран в фильме «Неудержимые 2», сыграв Букера по прозвищу Одинокий волк — это была отсылка к его предыдущим ролям. В 2024-м актер сыграл одну из главных ролей в фильме «Агент разведки».

Помимо актерской работы, Норрис участвовал в создании кинолент как сценарист и продюсер. Например, он продюсировал картину «Война Логана», а в сериале «Уокер, техасский рейнджер» числится и как сценарист.

Личная жизнь Чака Норриса

www.globallookpress.com / © IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch

В декабре 1958 года Чак Норрис женился на своей однокласснице Дайан Кей Холечек. Ему было всего 18 лет, а ей — 17. Они познакомились в 1956 году в средней школе в Торрансе, Калифорния. В браке родились двое сыновей: Майк (в 1962 году) и Эрик (в 1964 году).

После 30 лет совместной жизни пара развелась в 1989 году. Причины развода публично не озвучивались, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения.

В конце 1990-х годов Чак Норрис познакомился с Джиной О’Келли — бывшей моделью, которая была младше его на 23 года. Они поженились 28 ноября 1998 года. В 2001 году у пары родились близнецы — сын Дакота Алан и дочь Даниэль Келли. У Джины тоже было двое детей от предыдущего брака, которых Норрис принял как своих.

В 2013 году у Джины диагностировали ревматоидный артрит. Ее состояние быстро ухудшалось: она теряла вес, испытывала постоянную боль и не могла самостоятельно двигаться. Чак Норрис временно оставил актерскую карьеру, чтобы полностью посвятить себя уходу за женой. Он потратил около двух миллионов долларов на ее лечение, перевозил ее между клиниками, искал лучших специалистов и пробовал альтернативные методы.

«Я бросил карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на Джине. Теперь вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она прожила как можно дольше», — говорил актер в одном из своих интервью.

Из-за этого он потерял многомиллионные контракты, а многие режиссеры отказались от совместных проектов, не дождавшись его возвращения.

Также у Чака Норриса есть дочь Дина, которая родилась в 1963 году от внебрачной связи. Он узнал о ее существовании только в 1990 году, когда она сама связалась с ним. Норрис сразу признал дочь и включил ее в свою семью.

Смерть Чака Норриса

www.legion-media.com/ORION PICTURES / Album

19 марта 2026 года стало известно, что 86-летний Чак Норрис был экстренно госпитализирован на Гавайях, на острове Кауаи. По информации портала TMZ, актеру потребовалась неотложная медицинская помощь после тренировки по каратэ. До этого момента Норрис не сообщал о проблемах со здоровьем.

Состояние актера изначально не вызывало серьезных опасений. По данным инсайдеров, после госпитализации Норрис пришел в сознание, был в хорошем настроении и даже шутил во время телефонных разговоров с друзьями. За несколько дней до происшествия, 10 марта, он отпраздновал день рождения, опубликовав в соцсетях видео с тренировки на свежем воздухе. В ролике он заявил, что не воспринимает возраст как ограничение и считает его новым этапом развития.

Однако сегодня, 20 марта 2026 года стало известно о смерти Чака Норриса, причем умер он 19 марта. Причина пока неизвестна.

«С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса, которая произошла вчера утром. Мы бы хотели сохранить в тайне обстоятельства его смерти, но, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и ушел из жизни спокойно.

Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, замечательным братом и душой нашей семьи», — написали его родные в социальных сетях.