Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

В апреле лунные ритмы подталкивают знаки зодиака основательно подойти к вопросам здоровья волос. Настало время навести красоту «по-взрослому» — без лишней спешки и экспериментов с непроверенными уходовыми средствами.

На какие даты апреля можно планировать поход в салон красоты, а когда лучше не игнорировать домашний уход, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на апрель 2026

Лунные ритмы напрямую воздействуют и на знаки зодиака, и на состояние их организма, волос, кожи и ногтей. Дни, соответствующие конкретным фазам Луны, укажут лучший момент для процедур красоты — будь то стрижка, окрашивание, очищающие или питательные маски.

Важно не упустить возможность воспользоваться энергией Луны — тогда волосы будут расти быстрее, выглядеть здоровее и долго держать безупречную форму. Растущая Луна влияет на рост и плотность, убывающая — на форму и укрепление.

Из 30 апрельских дней особое внимание стоит обратить на следующие числа:

18–29 апреля (растущая Луна) — самый сильный период для стрижек и окрашивания;

(растущая Луна) — самый сильный период для стрижек и окрашивания; 19–21 апреля (Луна в Близнецах и Раке) — подходящее время для легких стрижек, которые стимулируют рост волос. В этот период также эффективны процедуры легкого питания и восстановления;

(Луна в Близнецах и Раке) — подходящее время для легких стрижек, которые стимулируют рост волос. В этот период также эффективны процедуры легкого питания и восстановления; 22–25 апреля (Луна во Льве) — можно стричься и окрашиваться: прическа получится эффектной и заметной. Хорошо подойдут теплые оттенки, но укладка потребует дополнительного внимания;

(Луна во Льве) — можно стричься и окрашиваться: прическа получится эффектной и заметной. Хорошо подойдут теплые оттенки, но укладка потребует дополнительного внимания; 26 и 27 апреля (Луна во Льве и Деве) — отличное время, чтобы обновить форму: ровный срез и аккуратная геометрия будут смотреться выигрышно;

(Луна во Льве и Деве) — отличное время, чтобы обновить форму: ровный срез и аккуратная геометрия будут смотреться выигрышно; 28–29 апреля (Луна в Деве и Весах) — удачные дни для стрижки, особенно, если важны эстетика, симметрия и чистые линии.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в апреле 2026

Растущая Луна создаст идеальные условия для обновления образа. Волосы будут быстрее расти, лучше держать форму и выглядеть более здоровыми.

1 апреля (Луна в Деве и Весах) — удачный день для стрижки на рост, особенно хорошо подойдет ровный срез: он обеспечит чистую и красивую форму;

(Луна в Деве и Весах) — удачный день для стрижки на рост, особенно хорошо подойдет ровный срез: он обеспечит чистую и красивую форму; 9 апреля (убывающая Луна в Козероге) — отличное время для стрижек. Волосы будут выглядеть гуще, а форма будет держаться дольше;

(убывающая Луна в Козероге) — отличное время для стрижек. Волосы будут выглядеть гуще, а форма будет держаться дольше; 18 апреля (растущая Луна в Тельце) — одна из лучших дат для стрижки и обновления. Телец способствует густоте и плотности волос, дает красивый цвет и стойкий результат. Окрашенные волосы приобретут насыщенный оттенок и блеск;

(растущая Луна в Тельце) — одна из лучших дат для стрижки и обновления. Телец способствует густоте и плотности волос, дает красивый цвет и стойкий результат. Окрашенные волосы приобретут насыщенный оттенок и блеск; 27 апреля (растущая Луна в Деве) — удачное время для стрижек, а также окрашивания, тонирования, закрашивания седины;

(растущая Луна в Деве) — удачное время для стрижек, а также окрашивания, тонирования, закрашивания седины; 29 апреля (растущая Луна в Весах) — день подходит для экспериментов с прической. Успешно пройдет и окрашивание в новые, непривычные оттенки;

(растущая Луна в Весах) — день подходит для экспериментов с прической. Успешно пройдет и окрашивание в новые, непривычные оттенки; 30 апреля (Луна в Весах и Скорпионе) — хороший день для обновления формы.

Лучшие дни для уходовых процедур в апреле 2026

Уход за волосами будет особенно эффективен, когда Луна находится в знаках Близнецов и Рака. Первые отвечают за легкость, а второй — питание и восстановление.

19–21 апреля (Луна в Близнецах и Раке) — период, когда эффективны питательные процедуры;

(Луна в Близнецах и Раке) — период, когда эффективны питательные процедуры; 30 апреля (Луна в Весах и Скорпионе) — день благоприятен для процедур, способствующих восстановлению.

В эти дни уходовые средства действуют мощнее, а волосы лучше впитывают полезные компоненты. Период благоприятно скажется на дальнейшем росте волос.

Неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2026

Периодов полнолуния и новолуния лучше избегать и ни в коем случае не трогать в это время длину. Отложить кардинальное изменение образа и сосредоточиться на бережном уходе стоит в следующие даты: