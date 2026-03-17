Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

София Бабина
София Бабина Эксклюзив 36 0

В какие фазы Луны знаки зодиака получат шанс стать еще краше?

Фото, видео: 5-tv.ru

В апреле лунные ритмы подталкивают знаки зодиака основательно подойти к вопросам здоровья волос. Настало время навести красоту «по-взрослому» — без лишней спешки и экспериментов с непроверенными уходовыми средствами.

На какие даты апреля можно планировать поход в салон красоты, а когда лучше не игнорировать домашний уход, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова
Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп стрижек на апрель 2026. Фото: 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на апрель 2026

Лунный гороскоп стрижек на апрель 2026. Фото: 5-tv.ru

Лунные ритмы напрямую воздействуют и на знаки зодиака, и на состояние их организма, волос, кожи и ногтей. Дни, соответствующие конкретным фазам Луны, укажут лучший момент для процедур красоты — будь то стрижка, окрашивание, очищающие или питательные маски.

Важно не упустить возможность воспользоваться энергией Луны — тогда волосы будут расти быстрее, выглядеть здоровее и долго держать безупречную форму. Растущая Луна влияет на рост и плотность, убывающая — на форму и укрепление.

Из 30 апрельских дней особое внимание стоит обратить на следующие числа:

  • 18–29 апреля (растущая Луна) — самый сильный период для стрижек и окрашивания;
  • 19–21 апреля (Луна в Близнецах и Раке) — подходящее время для легких стрижек, которые стимулируют рост волос. В этот период также эффективны процедуры легкого питания и восстановления;
  • 22–25 апреля (Луна во Льве) — можно стричься и окрашиваться: прическа получится эффектной и заметной. Хорошо подойдут теплые оттенки, но укладка потребует дополнительного внимания;
  • 26 и 27 апреля (Луна во Льве и Деве) — отличное время, чтобы обновить форму: ровный срез и аккуратная геометрия будут смотреться выигрышно;
  • 28–29 апреля (Луна в Деве и Весах) — удачные дни для стрижки, особенно, если важны эстетика, симметрия и чистые линии.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в апреле 2026

Лунный гороскоп стрижек на апрель 2026. Фото: 5-tv.ru

Растущая Луна создаст идеальные условия для обновления образа. Волосы будут быстрее расти, лучше держать форму и выглядеть более здоровыми.

  • 1 апреля (Луна в Деве и Весах) — удачный день для стрижки на рост, особенно хорошо подойдет ровный срез: он обеспечит чистую и красивую форму;
  • 9 апреля (убывающая Луна в Козероге) — отличное время для стрижек. Волосы будут выглядеть гуще, а форма будет держаться дольше;
  • 18 апреля (растущая Луна в Тельце) — одна из лучших дат для стрижки и обновления. Телец способствует густоте и плотности волос, дает красивый цвет и стойкий результат. Окрашенные волосы приобретут насыщенный оттенок и блеск;
  • 27 апреля (растущая Луна в Деве) — удачное время для стрижек, а также окрашивания, тонирования, закрашивания седины;
  • 29 апреля (растущая Луна в Весах) — день подходит для экспериментов с прической. Успешно пройдет и окрашивание в новые, непривычные оттенки;
  • 30 апреля (Луна в Весах и Скорпионе) — хороший день для обновления формы.

Лучшие дни для уходовых процедур в апреле 2026

Лунный гороскоп стрижек на апрель 2026. Фото: 5-tv.ru

Уход за волосами будет особенно эффективен, когда Луна находится в знаках Близнецов и Рака. Первые отвечают за легкость, а второй — питание и восстановление.

  • 19–21 апреля (Луна в Близнецах и Раке) — период, когда эффективны питательные процедуры;
  • 30 апреля (Луна в Весах и Скорпионе) — день благоприятен для процедур, способствующих восстановлению.

В эти дни уходовые средства действуют мощнее, а волосы лучше впитывают полезные компоненты. Период благоприятно скажется на дальнейшем росте волос.

Неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2026

Лунный гороскоп стрижек на апрель 2026. Фото: 5-tv.ru

Периодов полнолуния и новолуния лучше избегать и ни в коем случае не трогать в это время длину. Отложить кардинальное изменение образа и сосредоточиться на бережном уходе стоит в следующие даты:

  • 2 апреля (Полнолуние в Весах) — вместо стрижки лучше провести уход и восстановление;
  • 17 апреля (Новолуние в Овне с переходом к Тельцу) — не рекомендуется стричь и красить волосы. Это период «затишья»: энергия нестабильна, и эксперимент может дать непредсказуемый результат.
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Падение с высоты: в Волгограде спасают жизнь несовершеннолетней
18:10
Сладкое цунами: как тонны патоки смыли город и унесли десятки жизней в Бостоне
18:05
Альпийский развод: почему мужчины бросают спутниц на горных тропах
18:05
Три человека погибли из-за отравления метаном в коллекторе под Самарой
18:01
Ледяная глыба обрушилась на мать с младенцем в Тульской области
17:57
Вспышка менингита в Великобритании: от клубных вечеринок до смерти троих человек

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео