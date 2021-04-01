Пять самых жестких розыгрышей на 1 апреля

1 апреля традиционно отмечают Международный день дурака. Жесткие шутки называют «пранками» — от английского выражения practical joke, — то есть шутка на практике. Жертва, разумеется, не знает, что с ней произойдет, и в результате испытывает смущение, растерянность, страх или дискомфорт. Застигнуть человека врасплох — и есть суть пранка. К 1 апреля Пятый канал подготовил подборку самых жестких розыгрышей, которые лучше не применять.

Пленка на унитазе

Насколько вы внимательны по утрам? А ваш сосед по квартире или ночевавший у вас друг? На таких и рассчитан этот розыгрыш — жестокий юморист поздно вечером обтягивает отверстие унитаза пищевой пленкой, а сверху опускает сиденье. Заметить пленку практически невозможно, и что происходит дальше, можно просто додумать.

Фото: youtube.com/ @ iKnow Channel



Фен с мукой

Когда девушка выйдет из ванной, она несомненно захочет уложить волосы, возьмет фен и… Окажется в белом облаке. А когда волосы мокрые, это вдвойне неприятно.

Фото: youtube.com/ @ iKnow Channel

Сотня будильников

Первое апреля в 2019-м выпадает на понедельник, и почему бы не помочь кому-то встать во время в этот день? Можно поставить будильник на два часа раньше, чем обычно встает жертва. А потом еще один, и еще… Чем больше будильников будет запрятано у кровати жертвы, тем больше злобы и ярости вызовет шутка.

Фото: tassphoto.com

Голова в банке

Много ли у вас домашних заготовок в холодильнике? Помидоры, огурцы, капуста… Но вряд ли там есть чья-то голова. Хотя, это можно легко устроить — достаточно распечатать чье-то фото, свернуть листок в трубочку изображением наружу и опустить в банку с подкрашенной красным красителем водой. Реакцию того, кто первым заглянет в холодильник, сложно описать словами.

Фото: youtube.com/ @Mail Hi-Tech

Розыгрыш с пчелами

Опасных насекомых, чей укус может вызвать серьезную аллергию, боятся почти все. Вот один из пранков в лифте с «осами-убийцами». Искусственные насекомые в XXI веке (в том числе и пауки) помогают фантазии шутников разыграться на полную катушку.

Видео: youtube.com/ @Canal BOOM

История Дня дурака

История происхождения праздника Дня дурака, отмечаемого 1 апреля, имеет несколько версий. Одна из них связана с тем, что 1 апреля во многих странах праздновался как День весеннего равноденствия и Пасха. Этот день народ сопровождал веселыми шутками и проделками, в тон весенней погоде, богатой за сюрпризы.

Согласно другой версии, День смеха связан с переходом на Григорианский календарь. Он был введен Папой Римским Григорием в 1582 году. До этого Новый год отмечали в конце марта, а новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В новогодние праздники народ обычно веселился. И вот, из-за изменения календаря традиция никуда не ушла, а просто приобрела новые формы.

Особую популярность праздник обрел в XVIII веке — его в своих колониях распространяли шотландцы, французы и англичане. В этот день они подшучивали друг над другом и давали своим подчиненным странные невыполнимые задания, например, найти сладкий уксус. Многие, впрочем, до сих пор не прочь подшутить подобным образом над своими коллегами и подчиненными.