О каких проблемах со здоровьем могут рассказать частые ночные походы в туалет
Японские кардиологи выяснили, что побуждает людей просыпаться и справлять нужду.
Фото: www.globallookpress.com
Японские кардиологи на конференции JCS 2019 в Йокогаме рассказали, что побуждает людей просыпаться по ночам и справлять нужду. В результате проведенного исследования выяснилось, что причиной никтурии — преобладания ночного диуреза над дневным — является злоупотребление солью и высокое артериальное давление, сообщает РИА Новости.
Как пояснили ученые, один лишний ночной поход в туалет повышает шансы развития гипертонии примерно на 40%. Отмечается, что чем чаще человек справляет нужду, тем выше вероятность приобрести проблемы в работе сердца и сосудов.
При этом японские врачи пока не могут с уверенностью сказать, что здесь причина, а что следствие.
Ранее Пятый канал сообщал, что ученые доказали эффективность детских прививок. Результаты исследования датских специалистов опровергли главный аргумент противников вакцинации.
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