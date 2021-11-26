О каких проблемах со здоровьем могут рассказать частые ночные походы в туалет

Японские кардиологи на конференции JCS 2019 в Йокогаме рассказали, что побуждает людей просыпаться по ночам и справлять нужду. В результате проведенного исследования выяснилось, что причиной никтурии — преобладания ночного диуреза над дневным — является злоупотребление солью и высокое артериальное давление, сообщает РИА Новости.

"Мы выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, следует обратиться к врачу и проверить давление, а также измерить количество употребляемой соли" , — заявили кардиологи.

Как пояснили ученые, один лишний ночной поход в туалет повышает шансы развития гипертонии примерно на 40%. Отмечается, что чем чаще человек справляет нужду, тем выше вероятность приобрести проблемы в работе сердца и сосудов.

При этом японские врачи пока не могут с уверенностью сказать, что здесь причина, а что следствие.

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