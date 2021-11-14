Чем грозит для здоровья ежедневное употребление куриных яиц?

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Василий Заика
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Эксперимент провели китайские ученые.

Чем грозит для здоровья ежедневное употребление куриных яиц?

Фото: www.globallookpress.com

Слишком частое употребление в пищу куриных яиц грозит инсультом. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Китая, передает «Экономика сегодня».

Специалисты провели эксперимент и выяснили, что медикам стоит установить норму в употреблении этого продукта. В яичном желтке может содержаться до 185 миллиграммов холестерина, что серьезно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому неутешительному выводу исследователи пришли после наблюдения за 500 тысячами пациентов клиник и больниц, в чей рацион были включены куриные яйца.

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