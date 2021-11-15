Названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника

Ежедневное потребление менее 100 граммов красного и обработанного мяса может привести к развитию рака кишечника, говорится в докладе ученых Оксфордского университета, опубликованном в International Journal of Epidemiology.

Новое исследование подтвердило нашумевший вывод Всемирной организации здравоохранения 2015-го года, в котором мясо поставили в один ряд с алкоголем и плутонием по степени канцерогенности.

Британские ученые в течение шести лет исследовали около полумиллиона мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет, которые сообщили специалистам о рационе питания, образе жизни. Колоректальный рак был выявлен у 2609 участников эксперимента.

Выяснилось, что ежедневное потребление всего 76 граммов красного и обработанного мяса повысило вероятность онкологического диагноза на 20% по сравнению с теми, кто ограничивался 21 граммом мяса (один ломтик ветчины). Наиболее канцерогенными оказались колбаса и бекон. Стейк или ростбиф были также отнесены к вредным для кишечника блюдам.

В список потенциально опасных с точки зрения развития рака толстой кишки продуктов попал и алкоголь. Особо вредным ученые назвали пиво.

К продуктам, снижающим риск развития онкологии, исследователи отнесли цельнозерновые и богатые клетчаткой блюда.

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