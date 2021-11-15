Названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника

|
Алиса Маркова
1 172

Более и менее канцерогенные продукты питания перечислены в докладе Оксфордского университета.

Названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника

Фото: www.globallookpress.com

Ежедневное потребление менее 100 граммов красного и обработанного мяса может привести к развитию рака кишечника, говорится в докладе ученых Оксфордского университета, опубликованном в International Journal of Epidemiology.

Новое исследование подтвердило нашумевший вывод Всемирной организации здравоохранения 2015-го года, в котором мясо поставили в один ряд с алкоголем и плутонием по степени канцерогенности.

Британские ученые в течение шести лет исследовали около полумиллиона мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет, которые сообщили специалистам о рационе питания, образе жизни. Колоректальный рак был выявлен у 2609 участников эксперимента.

Выяснилось, что ежедневное потребление всего 76 граммов красного и обработанного мяса повысило вероятность онкологического диагноза на 20% по сравнению с теми, кто ограничивался 21 граммом мяса (один ломтик ветчины). Наиболее канцерогенными оказались колбаса и бекон. Стейк или ростбиф были также отнесены к вредным для кишечника блюдам.

В список потенциально опасных с точки зрения развития рака толстой кишки продуктов попал и алкоголь. Особо вредным ученые назвали пиво.

К продуктам, снижающим риск развития онкологии, исследователи отнесли цельнозерновые и богатые клетчаткой блюда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка. Восполнять водный баланс организма после пробуждения полезно, только если соблюдать ряд правил, предупреждают специалисты.

+1° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
71.81
0.61 82.22
0.56
Начните новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 15 ноября

Последние новости

8:09
В Австрии рассматривают возможность ввода ночного локдауна для привитых
8:01
Начните новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 15 ноября
7:56
Названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника
7:49
Сибиряк надругался на телами умерших в морге: «Я пьяный был, а они встали»
7:42
В российских регионах вводятся QR-коды для посещения общественных мест
7:38
День Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери: что нельзя делать 15 ноября

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака
Вино или рюмка водки на столе: что о человеке расскажет алкоголь, который он выбирает
На работу, как на отдых! Китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября
С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа