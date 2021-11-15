Ученые объяснили, почему бывает стыдно с похмелья

Ученые установили, что феномен совести — это физиологическая реакция организма на ложь.

«Мы считаем, что основа совести — механизм детекции ошибок. Тот самый механизм самоконтроля, который срабатывает при выходе за какие-то нормы», — отмечает старший научный сотрудник Института мозга человека РАН Максим Киреев.

Информация об ошибке поступает в мозг при совершении поступка, который противоречит программе «что такое хорошо». Об этом свидетельствуют данные электроэнцефалограммы. Система защиты от неблаговидных дел заложена в человеке биологически.

«Это то, что нас мучает. Что мы не соответствуем какому-либо идеалу. Этот разрыв и порождает феномен нашей совести», — отмечает петербургский филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

Ученый добавил, что вокруг этого «разрыва» построена вся русская проза. В нашей культуре совестливый человек тот, кто добивается справедливости в ущерб личным интересам.

Между тем, в состоянии опьянения человек действует вопреки собственной совести и неосознанно. Нейрофизиологи установили, что под воздействием алкоголя мозг перестает учитывать установки «внутреннего цензора». Поэтому угрызения совести похмельным утром так характерны для человека.

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