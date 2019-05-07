Пятилетняя дочь Пугачевой за рулем розового «автомобиля» произвела фурор в сети

Пятилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза — продолжает завоевывать сердца пользователей Instagram. На этот раз юморист выложил видео, на котором девочка разъезжает по семейному особняку на детской машине в виде кареты. При этом ее брат, пятилетний Гарри, тоже находится рядом и в этот момент копается в «запчастях» своего «авто».

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Во время ролика Галкин интересуется у мальчика, почему тот не освободил сестре дорогу. Этот момент, по признанию поклонников звездного семейства, особенно их умилил.

«Елизавете уже сейчас можно выдавать водительское удостоверение!» — пошутил один из юзеров в комментариях.

«Мальчики со своими мужскими поломками, девочки в розовом автомобиле. Прелесть», — добавил другой.

«Офигеть, как она уже лихо водит свою карету», — удивился еще один пользователь.

Максим Галкин в ответ на эти отзывы традиционно поблагодарил всех за добрые слова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин предложил Дмитрию Нагиеву «махнуться» передачами.