Видео: В МЧС призвали не надевать камуфляж при походе в лес

Спасатели посоветовали россиянам не надевать в лес одежду камуфляжной расцветки. Как пояснили в МЧС в воскресенье, 5 мая, это противоречит технике безопасности.

Если вы собираетесь в лес, то лучше надеть одежду яркого цвета — в случае, если человек заблудится, она будет приметна для поискового отряда. А любимый многими россиянами камуфляж, напротив, только усложнит поиски.

Одежда также должна хорошо защищать от клещей, поэтому стоит отдать предпочтение длинным штанам и кофтам с прилегающим воротом. Вся одежда должна заканчиваться плотной резинкой, чтобы насекомое не заползло под нее. Очень важно не пренебрегать головным убором — обнаружить и извлечь клеща с волосистой части головы сложнее всего.

Перед походом обязательно проинформируйте доверенное лицо о планируемом маршруте и ориентировочной продолжительности мероприятия — в случае непредвиденных обстоятельств это поможет найти вас быстрее. С собой берите сменную одежду, спички, компас, продовольственный паек и заряженный телефон. Спички и одежду надежно упакуйте в пакеты, чтобы уберечь от влаги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какая погода установится на майские праздники.