Видео: Самая сексуальная в мире бабушка отмечает 40-летие

Самая сексуальная в мире бабушка — жительница Калифорнии Алиса Васкес — в этот уикенд празднует свой 40-летний юбилей. Интернет-пользователи были шокированы, узнав настоящий возраст красотки, известной своими откровенными фото в Instagram.

Как пишет Daily Star, тренер по йоге Алиса Васкес впервые забеременела, когда ей было 16 лет, а в 20 родила второго ребенка. Дети пошли по тому же пути, и оба стали родителями в возрасте 20 лет. Она говорит, что ее жизнь только началась, когда появились внуки, поскольку у молодой мамы, вынужденной выживать, подумать о себе времени не было.

«Мужчины, конечно, говорят, что я выгляжу лучше, чем некоторые девушки в 20-летнем возрасте… Я бы сказала, что я не обычная 40-летняя женщина», — говорит Алиса.

Свой день рождения она собирается отметить грандиозной двухдневной вечеринкой в Лас-Вегасе, на которую возьмет свою дочь.

«Тем временем мой сын и его подруга будут присматривать за внучками дома. Это подарок от него на мой день рождения, чтобы дочь могла повеселиться с мамой в ее потрясающую дикую ночь в Вегасе», — пояснила бабушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конкурентке Алисы Васкес — 48-летней австралийской бабушке Джине Стюарт, которая порадовала своих поклонников, снявшись для эротического календаря на 2019 год.