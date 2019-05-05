Уголовное дело возбуждено после стрельбы, которую устроил депутат Госдумы Дмитрий Ионин в жилом квартале города Камышлова Свердловской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на свой источник во властных структурах региона.

Также источник издания «URA.RU» сообщал о том, что полицейские задержали помощника депутата Дмитрия Ионина Павла Грибкова в связи с инцидентом со стрельбой во дворе одного из домов города Камышлова Свердловской области. Как пишет издание мужчина задержан в порядке 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого». Однако сам депутат эту информацию опроверг.

Резонансное видео из города Камышлова Свердловской области с участием мужчины, похожим на уральского депутата Ионина, опубликовано в социальных сетях. Сообщалось, что стрельба произошла 4 мая во дворе жилого дома.

В интервью 5-tv.ru депутат заявил, что речь идет об «игрушечном автомате», к которому он не притрагивался.