Видео: Исторический штурм Сапун-горы показали реконструкторы в Севастополе

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Как и 75 лет назад, 7 мая 1944 года, Красная Армия шла в атаку и взяла стратегически важную высоту.

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Фото, видео: Пятый канал

Исторический штурм Сапун-горы продемонстрировали реконструкторы зрителям фестиваля «Знамена Победы», который начался в воскресенье, 5 мая в Севастополе. В парке Славы на Сапун-горе собрались несколько тысяч человек, среди них и дожившие до наших дней ветераны войны. 75 лет назад, 7 мая 1944 года, части Красной Армии пошли в решающую атаку и взяли стратегически важную высоту. Через два дня город был полностью освобожден от фашистских захватчиков.

Как рассказал 5-tv.ru руководитель военно-исторической общественной организации «Вторая мировая война» Андрей Будковой, такая реконструкция решающего сражения Великой Отечественной войны проводится уже 22 раз. В этом году в ней приняли участие 12 исторических клубов — не только из Крыма, но и из Ростова-на Дону, из Москвы и других российских городов.

«Цель — напомнить нашим молодым, новым поколениям, молодежи, детям о том, что было здесь в 1944 году и повторить максимально точно то, что нарисовано на полотне диорамы в музее здесь у нас», — говорит Будковой.

После покорения высоты на Сапун-горе состоялся праздничный концерт. Кроме того, гости фестиваля могли как следует рассмотреть и подержать в руках различные образцы оружия времен Великой Отечественной войны, вместе спеть военные песни и поесть каши из военно-полевой кухни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о благотворительной акции «Красная гвоздика» в Крыму, выручка от которой пойдет на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

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