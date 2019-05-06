Видео: Легендарный штурм Сапун-горы воссоздали реконструкторы в Севастополе

В Севастополе вспоминали события 1944-го года, когда советским солдатам удалось освободить город от фашистских захватчиков. Реконструкторы детально воссоздали победный бой — легендарный штурм Сапун-горы. В историческом поединке приняли участие более ста человек — это представители 12 клубов со всей России.

«Цель — напомнить нашим молодым новым поколениям, молодежи, детям о том, что было здесь в 44-м году и повторить максимально точно, что нарисовано на полотне диорамы в музее здесь у нас. То есть там красный флаг. У нас — красный флаг. Там атакующие русские, там победа, значит, мы это должны все показать», — рассказал руководитель военно-патриотической общественной организации «Вторая Мировая война» Андрей Будковой.

За историческим сражением наблюдали сотни человек, в том числе ветераны Великой Отечественной и военнослужащие Черноморского флота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о благотворительной акции «Красная гвоздика» в Крыму, выручка от которой пойдет на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.