Видео: Легендарный штурм Сапун-горы воссоздали реконструкторы в Севастополе

, 7:42 Эфирная новость 152

Как и 75 лет назад, 7 мая 1944 года, Красная Армия шла в атаку и взяла стратегически важную высоту.

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Фото, видео: РИА Новости / Василий Батанов, Пятый канал

В Севастополе вспоминали события 1944-го года, когда советским солдатам удалось освободить город от фашистских захватчиков. Реконструкторы детально воссоздали победный бой — легендарный штурм Сапун-горы. В историческом поединке приняли участие более ста человек — это представители 12 клубов со всей России.

«Цель — напомнить нашим молодым новым поколениям, молодежи, детям о том, что было здесь в 44-м году и повторить максимально точно, что нарисовано на полотне диорамы в музее здесь у нас. То есть там красный флаг. У нас — красный флаг. Там атакующие русские, там победа, значит, мы это должны все показать», — рассказал руководитель военно-патриотической общественной организации «Вторая Мировая война» Андрей Будковой.

За историческим сражением наблюдали сотни человек, в том числе ветераны Великой Отечественной и военнослужащие Черноморского флота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о благотворительной акции «Красная гвоздика» в Крыму, выручка от которой пойдет на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

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