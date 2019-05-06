Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз Трампа

Власти Китая могут отменить торговые консультации с администрацией США, запланированные на текущей неделе. Причина — угрозы президента Дональда Трампа ужесточить санкции против поставщиков товаров из Поднебесной. Об этом сообщает RT.

В своем Twitter-аккаунте американский президент заявил о том, что намерен увеличить пошлины на продукцию из Китая с 10 до 25% общим объемом до 200 миллиардов долларов, и в дальнейшем распространить их на товары, которые до сих пор пошлинами не облагаются.

Twitter @realDonaldTrump

Это сообщение удивило власти Китая. Теперь в Поднебесной задумались о целесообразности проведения торговых консультаций с США, намеченных на текущую неделю.

Экономическое противостояние между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. США первыми обложили пошлинами товары из Китая, власти Поднебесной ответили зеркально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале американо-китайской торговой войны.