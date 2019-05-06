Видео: После взрыва газа в Ставрополье загорелся жилой дом, есть пострадавшие

В городе Железноводске Ставропольского края в ночь на понедельник, 6 мая, загорелся жилой девятиэтажный дом на улице Энгельса, 43. По предварительным данным, пламя охватило первый и второй этажи, в результате произошло обрушение межэтажных перекрытий в трех квартирах. Общая площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, из здания было эвакуировано более 70 человек.

По словам мэра города Евгения Моисеева, причиной возгорания стал взвыв бытового газа. На данный момент пожар ликвидирован, а дом отключен от газоснабжения. В Железноводске введен режим ЧС.

По данным Центральной городской больницы, в результате инцидента пострадало 13 человек, десять — госпитализировано, из них пятеро — дети. Три человека направлены на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на рейсе Москва-Мурманск.