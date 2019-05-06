Под Новгородом поисковики обнаружили массовое захоронение времен ВОВ

, 12:20 Эфирная новость 128

В общую яму фашисты сбрасывали расстрелянных жителей деревни Жестяная Горка. В ней покоится более двух с половиной тысяч человек.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, Пятый канал

Страшная находка под Новгородом. Там обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной. Но это не братская могила воинов, а яма, в которую сбрасывали расстрелянных мирных жителей. Женщин, стариков и детей. Судя по найденным гильзам, казнили людей немецкие солдаты. Дмитрий Зименкин встретился с поисковиками и нашел свидетелей страшных событий.

— Снимай верх. Там должны быть сапоги, в ту сторону.

— Не трогай, не надо его делать. Вокруг обкапывай и все.

Это останки шестой найденной жертвы геноцида под деревней Жестяная Горка. Тут покоится больше двух с половиной тысяч человек. Все мирные жители, убитые эсэсовцами в период 1942-43 годов. Вот очередная улика — стрелянная гильза от немецкой винтовки.

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Найти какой-то металлический предмет почти невозможно. Людей бросали в ямы без личных вещей. Иногда полуживыми. Из присыпанных землей могил в течение еще нескольких часов раздавались страшные стоны.

«Геноцид, самый настоящий. Жители соседних деревень, и Новгород, и Луга. Любое подозрение в связях с партизанами, любые проявления нелояльности к немецкой власти, без судов привозились сюда и кололи ножами. Беременных женщин, убивали детей, младенцев стариков, цыган, евреев», — рассказывает о страшных страницах истории руководитель мемориальной группы поисковой экспедиции «Долина» Александр Алтухов.

Тамара Большакова ребенок войны. Единственный в Жестяной Горке живой свидетель тех зверств.

«И резали, и убивали, и стреляли. Вот хозяин рассказывал, немец поднимется зимой на лыжах и с горки едет на лыжах, и расстреливает. Расстреляли и сразу не зарывали. Накапливали людей, а потом уже зарывали всех вместе», — вспоминает Тамара Большакова.

Поисковики обнаружили захоронения с помощью документов времен первой послевоенной эксгумации. А сейчас эксперты регионального следственного комитета проводят исследования еще раз.

«Скорее всего черепно-мозговая травма, воздействие тупого предмета. Череп если не был поврежден, то корни как правило его не повреждают», — поясняет судмедэксперт Владимир Быстров.

Сюда свозили на верную гибель жителей всех ближайших районов. Пытками и убийствам в основном занимались карательные отряды, собранные преимущественно из уроженцев Прибалтики. Красноармейцев-предателей.

«Вместе с трупами взрослых людей поднимаются и трупы детей. Свидетельство того, что здесь расстреляли мирных людей. И для немецких оккупантов, которые творили злодеяния, не было разницы, ребенок, взрослые или военнопленные», — рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новгородской области Сергей Килеса.

Следователям помогает радиоэлектроника. Георадар «Око-2». Он зондирует почву и распознает в каких местах нарушена структура слоев. Хотя за давностью захоронений, электроника срабатывает не всегда. Поэтому ничего нет надежнее старого поискового способа — работы щупом.

Жестяная Горка не единственное место массового захоронения мирного населения. В пяти километрах от нее — деревня Черная, которая тоже вписана в историю геноцида. И здесь тоже есть массовое захоронение, которое предстоит обследовать. Предположительно покоится больше тысячи человек.

Чтобы эксгумировать все останки, следопытам придется сутками работать до осени. После чего будет проведено перезахоронение. А на этом месте, близ Жестяной Горки, возведут монументальный мемориальный комплекс. В честь тысяч жертв страшного геноцида.

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