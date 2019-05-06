Автомобиль с туристами упал в реку на западе Украины

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку на западной Украине, сообщает РИА Новости. Машина «ГАЗ-66» попала в аварию недалеко от села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области. В автомобиле находились 23 человека — 14 спаслись самостоятельно, троих эвакуировали спасатели, судьба еще шести туристов остается неизвестной.

Известно, что машина упала с высоты 40 метров в реку Черный Черемош. Причины аварии на данный момент неизвестны, на месте продолжаются спасательные работы. Также пока нет информации, граждане какой страны находились в автомобиле.

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