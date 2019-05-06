Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС

Космический грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС и начал стыковку со станцией. Для этого транспорт захватила рука-манипулятор Canadarm 2. Трансляция стыковки ведется на сайте NASA.

После того как манипулятор захватил Cargo Dragon, астронавтам Давиду Сен-Жаку и Нику Хейгу предстоит подвести корабль к люку модуля Harmony. Космический грузовик от SpaceX доставил к станции 2,5 тонны груза, в том числе — приборы и материалы для экспериментов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что NASA показало самую детальную фотографию космоса — снимок в течение 16 лет создавал телескоп «Хаббл». Всего было запечатлено 265 тысяч галактик.