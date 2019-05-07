В Стамбуле прошли «кастрюльные» протесты из-за отмены итогов выборов мэра

Улицы Стамбула охватили так называемые «кастрюльные» протесты. Сотни жителей турецкого мегаполиса решили сказать «нет» отмене результатов выборов мэра и принялись колотить в металлическую посуду.

По итогам голосования, которое прошло еще в конце марта, впервые за четверть века пост мэра Стамбула занял представитель оппозиции. Но в штабе проигравшего кандидата усмотрели в ходе выборов ряд нарушений и обратились с требованием аннулировать результаты.

Центральная избирательная комиссия просьбу поддержала, что и вызвало волну протестов. Пока они проходят мирно. Повторное голосование назначено на конец июня.

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