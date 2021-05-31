Дети — одна из самых уязвимых групп населения, требующая особого внимания как со стороны старшего поколения, так и со стороны государства. 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Зачем нужен этот праздник?

История Международного дня защиты детей

Международный день защиты детей во всем мире известен как International Children's Day. Праздник был учрежден в ноябре 1949-го решением конгресса Международной демократической федерации женщин в Париже. Впервые официально его отметили в следующем году.

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Параллельно на московской сессии Совета международной демократической федерации женщин был учрежден аналогичный праздник и в России. В 1950-м в СССР был проведен первый Международный день защиты детей. В советские годы летние каникулы для школьников начинались именно с 1 июня. В этот день проводили линейки с речами о правах и благополучии детей, спортивные семейные соревнования, показывали новые детские фильмы.

ТАСС / Александр Щербак

Но традиция праздника появилась еще за четверть века до этого. 1 июня 1925 года генеральный консул Китая в Сан-Франциско устроил для детей-сирот празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов). В этот же день в Женеве проходила Всемирная конференция, посвященная вопросам благополучия детей.

Что делать, если нарушаются права ребенка?

Если к ребенку, например, проявляется насилие со стороны школьных учителей или одноклассников, его родители или опекуны могут обратиться в суд, МВД, прокуратуру, а также к уполномоченному по правам человека. Любое нарушение прав ребенка, в том числе, когда другие люди подвергают риску его жизнь и здоровье (например, кондуктор высадил на 40-градусном морозе из автобуса, потому что не смог «считать» проездной), требует разбирательств.

ТАСС / Владимир Смирнов

Основной пласт жалоб и обращений к уполномоченному по правам человека — это жилищные вопросы и «дележ» ребенка при разводе родителей. Ребенок имеет полное право иметь отца и мать. Поэтому при разводах в первую очередь страдают дети. Эти вопросы решает специальная комиссия по урегулированию семейных отношений.

Если родители не обеспечивают питание, лечение и образование своего ребенка, деньги взыскиваются по суду. Если папа и мама не в состоянии отвечать за свое чадо, алименты потребуют с других членов семьи: бабушек, дедушек, а также совершеннолетних братьев и сестер. В случае потери опекуна или одного из родителей, государство назначает несовершеннолетнему пенсию.

Конвенция о правах ребенка

Отношения в сфере прав ребенка регулирует широкая нормативная база. Но так было не всегда. Права детей выделили в отдельную отрасль закона лишь в 1989 году. Тогда Генеральной ассамблеей ООН была принята конвенция о правах ребенка. Она готовилась в течение 10 лет лучшими юристами мира. Основателем конвенции стал польский профессор в области юридических наук Адам Лопатка. Из всех документов по правам человека, конвенция о правах ребенка получила самое широкое признание. Ее ратифицировали почти все страны мира. Исключение составили Южный Судан, Сомали и США.

Конвенция о правах ребенка состоит из 54 статей, которые охватывают как гражданско-политические, так и социально-экономические и культурные права детей, которыми они обладают с рождения и до достижения 18-летия. Конвенция — для государств своего рода ориентир для разработки своих программ по защите детей.

Zuma\TASS

В конвенции прописаны основные права несовершеннолетних граждан: право на жизнь, имя, право знать своих родителей, право на заботу и на неразрывную связь. Помогать семьям и защищать ребенка от жестокого обращения — прямая обязанность государства. Об этом говорится в конвенции, которая также закрепила право детей на образование, использование родного языка и культуры, а также исповедование своей религии, право на отдых и досуг.