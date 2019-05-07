Российская легкоатлетка Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет

Российская спортсменка Ксения Савина получила дисквалификацию сроком на 12 лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Ксения была временно отстранена от соревнований в сентябре 2018 года, при этом, согласно имеющимся данным, во время действия ограничения она выступала на соревнованиях под чужим именем.

Кроме того, дисквалификацию сроком на четыре года получил ее муж и тренер Алексей Савин. Специалиста обвиняют в фальсификации допинг-проб.

Срок дисквалификации Савиной отсчитывается с 6 мая 2019 года, ее тренера — с 3 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожизненной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил российского бойца ММА Руслана Магомедова.