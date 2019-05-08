«Трезвая Россия» предложила запретить продавать водку с георгиевской ленточкой

Символы и образы, олицетворяющие победу советского народа в Великой Отечественной войне, при продвижении спиртных напитков предлагают законодательно запретить.

С такой инициативой выступило руководство национального проекта «Трезвая Россия». По мнению представителей организации, необходимо внести изменения в действующий «Закон о рекламе».

Предложения направлены в Минпромторг и Минздрав. Министерство здравоохранения поддержало введение подобной меры.

В «Трезвой России» пояснили, что подобное «украшательство» возмущает ветеранов, солдат-победителей Великой войны. И пояснили, что использование ленточки в оформлении бутылок со спиртным «дискредитирует понятие воинской славы», сообщают «Известия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самой большой георгиевской ленточке в мире, которую развернули в центре Москвы.