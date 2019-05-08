Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в Горном Алтае

Группа туристов из Новосибирска попала под лавину в Горном Алтае — погибли семь человек.

Как сообщили 5-tv.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, трагедия произошла 6 мая на Южно-Чуйском хребте. Об этом экстренным службам сообщили двое выживших путешественников, которые все это время без связи выбирались к людям. Спасатели отметили, что группа туристов была зарегистрирована в МЧС.

Из Горно-Алтайска в район гибели новосибирцев направляется спасательный вертолет для проведения поисковой операции.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из альпийского курорта, где лавина накрыла группу горнолыжников.