Найдены тела троих погибших при сходе лавины на Алтае

На Южно-Чуйском хребте продолжается поисково-спасательная операция по поиску группы туристов из Новосибирска попавших под лавину. Как сообщил на официальной странице в одной из соцсетей врио главы региона Олег Хорохордин, найдены тела трех из семи человек, которые считаются пропавшими.
Вот их последняя фотография перед выходом на маршрут.
Выжить удалось только двоим девушкам. Они смогли добраться до ближайшей деревни, этот путь у них занял двое суток. До этого сообщить в МЧС о трагедии у них не было возможности — в горах отсутствует сотовая связь. Спасательный вертолет со всем необходимым оборудованием направился на место ЧП еще утром.
«Пока группировка составляет восемь человек, может быть увеличена, сейчас прорабатывается для проведения поисковых работ», — прокомментировала ситуацию в первые часы поиска руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Алтай Светлана Ляшко.
Известно, что группу вел Николай Симонов — опытный инструктор, он несколько лет возглавлял туристические походы именно на Южно-Чуйский хребет. Что стало причиной схода лавины, пока неясно. Спасатели говорят, 6 мая, как раз в день гибели группы, в этом районе было зафиксировано землетрясение. Вполне возможно они и спровоцировало сход снега в горах. Следтвенный комитет начал проверку.