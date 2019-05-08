Найдены тела троих погибших при сходе лавины на Алтае

На Южно-Чуйском хребте продолжается поисково-спасательная операция по поиску группы туристов из Новосибирска попавших под лавину. Как сообщил на официальной странице в одной из соцсетей врио главы региона Олег Хорохордин, найдены тела трех из семи человек, которые считаются пропавшими.

Вот их последняя фотография перед выходом на маршрут.

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Выжить удалось только двоим девушкам. Они смогли добраться до ближайшей деревни, этот путь у них занял двое суток. До этого сообщить в МЧС о трагедии у них не было возможности — в горах отсутствует сотовая связь. Спасательный вертолет со всем необходимым оборудованием направился на место ЧП еще утром.

«Пока группировка составляет восемь человек, может быть увеличена, сейчас прорабатывается для проведения поисковых работ», — прокомментировала ситуацию в первые часы поиска руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Алтай Светлана Ляшко.

Известно, что группу вел Николай Симонов — опытный инструктор, он несколько лет возглавлял туристические походы именно на Южно-Чуйский хребет. Что стало причиной схода лавины, пока неясно. Спасатели говорят, 6 мая, как раз в день гибели группы, в этом районе было зафиксировано землетрясение. Вполне возможно они и спровоцировало сход снега в горах. Следтвенный комитет начал проверку.