Лидер украинской группы «Океан Эльзы» собрался во власть

Фронтмен популярной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о намерении баллотироваться в парламент страны.

Рок-музыкант сообщил, что его предвыборный штаб уже сформирован и назвал его главу. Это бывшая замминистра юстиции Украины — Юлия Клименко. Об этом пишут украинские СМИ.

По имеющейся информации, в настоящее время музыкант проводит переговоры с известными украинскими медиа персонами, для привлечения их в свою команду, которую он намерен представить общественности 16 мая.

Проведение парламентских выборов на Украине намечено на октябрь 2019 года. По мнению некоторых наблюдателей, в парламенте может произойти «смена состава», во власть направился шоу-бизнес. Избранный президент, телеведущий и актер Владимир Зеленский служит неплохим примером для своих коллег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в политику подалась украинская певица Анастасия Приходько.