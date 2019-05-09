Видео: Парады Победы прошли в городах Дальнего Востока и Сибири

Торжественные мероприятия в честь празднования 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне начались в России. Первые парады приняли города Дальнего Востока, Сахалина и Сибири.

В Петропавловске-Камчатском празднование началось в 12:00 по местному времени (3 часа ночи по Москве — Прим. ред.).

По главной площади города после выноса копии Знамени Победы, знамени Военно-Морского флота РФ и флага России торжественным маршем прошли колонны личного состава и техники.

Дальше эстафету Парада Победы приняли Владивосток и Хабаровск.

В Хабаровске парад принял командующий войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Геннадий Жидко. По одной из центральных улиц города парадным строем прошли почти две тысячи участников. А во Владивостоке впервые в парадном строю прошли военнослужащие женщины.

Далее Парад Победы состоялся в городах Сибири. Главный праздничный парад пройдет в четверг, 9 мая, на Красной площади в Москве в 10:00. Торжественным маршем по брусчатке около стен Кремля пройдут военнослужащие, курсанты военных училищ, представители всех родов войск, боевая техника. Также в столице предусмотрено проведение воздушной части парада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том как в Москве и Санкт-Петербурге прошли генеральные репетиции парадных маршей.