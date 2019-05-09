Беглов попросил у правительства 440 миллиардов рублей на транспортные проекты

Глава Петербурга Александр Беглов обратился к председателю правительства РФ с просьбой включить в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры 17 транспортных объектов в Северной столице, пишет 78.ru.

В списке градоначальника инфраструктурные проекты стоимостью около 440 миллиардов рублей. Самый масштабный и дорогой из них — пассажирское железнодорожное кольцо внутри Петербурга за 170 миллиардов рублей. В перечне также заявлены Широтная магистраль (Восточный скоростной диаметр) за 156 миллиардов, юго-западный железнодорожный обход города за 52,2 миллиарда и логистический центр «Бронка» за 12,3 миллиарда рублей. Отдельно Беглов отметил необходимость решения проблемы транспортной доступности «Лахта Центра», которая подразумевает второй этап реконструкции Приморского шоссе, строительство новой дороги и пешеходного перехода — стоимость проекта оценивается в 10, 3 миллиарда рублей.

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