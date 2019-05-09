Глава Петербурга присоединился к «Бессмертному полку» на Невском проспекте

Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Невском проспекте. Градоначальник прошел с портретами отца и деда.

По словам Беглова, в Великую Отечественную войну в его семье воевали все мужчины, и с фронта не вернулись 22 человека.

«Вернулись только мой отец и его двоюродный брат. Из мужчин никого больше не осталось. Мужья, братья, отцы — все погибли, а было много родственников, детей, женщин, которым нужно помогать. Отец решил — так мы стали многодетной семьей. Нас было восемь детей, я самый младший. Портреты отца и дяди, этих двух моих героев, я несу сегодня в Бессмертном полку», — написал он на своей странице ВКонтакте.

Градоначальник также поздравил петербуржцев с Днем Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и зачем запустил самую масштабную акцию памяти в мире — «Бессмертный полк».