Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области возле села Чембары. ЧП произошло 10 мая, к тому моменту мост был уже два дня как закрыт, а селяне пользовались объездной дорогой.

На видео обрушения, заснятое очевидцем, попали последствия — половина дорожного полотна рухнула в воду, над рекой высятся балки с остатками асфальта.

Представитель областной прокуратуры сообщил ТАСС, что по факту обрушения начата проверка, пострадавших нет, транспортное сообщение сел не нарушено.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Югре обрушилась размытая дорога.