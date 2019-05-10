Видео: улицы Хьюстона снова превратились в реки

Улицы Хьюстона оказались под водой из-за проливных дождей, который обрушились на крупнейший город в штате Техас.

В результате наводнения пострадали сотни автомобилей в пригородной Пасадене. Движение на магистралях было осложнено и местами парализовано. Данные о пострадавших и погибших пока не поступали.

Накануне на Хьюстон обрушился циклон. Последние несколько часов без перерыва льют дожди.

Летом 2018 года Хьюстон пострадал от разрушительного урагана «Харви». Стихия унесла жизни десятков людей в Техасе и соседних штатах.