Нетрезвый авиадебошир подрался с бортпроводниками

Пьяный пассажир рейса «Тунис — Москва» устроил драку с бортпроводниками, сообщает ТАСС. Сообщение о дебошире поступило в дежурную часть полиции «Домодедово» еще на подлете к столице и по приземлению мужчину задержали.

Как выяснилось позже, нетрезвый пассажир 1982 года рождения в полете ругался матом, оскорблял окружающих, вел себя вызывающе и подрался с двумя бортпроводниками.

На земле мужчину задержали и доставили в отделение полиции «Домодедово». Теперь ему грозит как административная, так и уголовная ответственность — за распитие в запрещенных для этого местах и хулиганстве на транспорте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дебошире на рейсе «Бангкок — Москва», который угрожал экипажу и пытался выйти через люк.