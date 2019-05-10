Снимки iPhone XI и iPhone XI Max попали в сеть до официального анонса

Свежие изображения iPhone XI и iPhone XI Max вызвали переполох в социальных сетях. За несколько месяцев до официального анонса от компании Apple, портал Slashleaks показал, как будут выглядеть новинки и стильные аксессуары к ним.

Twitter @AppleJesus

Судя по рендерам, модель соответствует показанной предыдущими источниками. Несмотря на то, что габариты Max-версии превосходят iPhone XI, размеры блока камеры будут одинаковыми, пишет «Экономика сегодня».

Инсайдеры отмечают, что основная камера iPhone XI и iPhone XI Max будет состоять из трех модулей. При этом iPhone XR 2 будет комплектоваться двумя камерами при аналогичных параметрах квадратного блока. Ожидается, что новинки покажут на большой пресс-конференции Apple в сентябре текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смартфоны Sony установили антирекорд по продажам.