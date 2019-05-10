«Миллионершу» из РФ посадили на 12 лет в США

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Аферистка выдавала себя за состоятельную особу, жила на широкую ногу, брала в долг крупные суммы и подделывала финансовые документы.

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Фото, видео: ТАСС

Анна Сорокина, уроженка РФ, гражданка Германии, приговорена к 12 годам тюремного заключения в США. Приговор оглашен в суде Нью-Йорка в пятницу, 10 мая.

Согласно данным расследования, Сорокина, называющая себя Анной Делви, подделывала чеки и другие финансовые документы, и, выдавая себя за состоятельную особу, обманывала представителей деловых кругов США. Об этом сообщает телеканал «360».

Согласно имеющейся информации, Анна, заявляла, что якобы обладает состоянием в размере 60 миллионов долларов. Она месяцами жила в дорогих отелях в долг, устраивала ужины в лучших ресторанах, и пыталась по подложным документам получить кредит на 22 миллиона долларов якобы для строительства выставочного центра. Сообщается, что Сорокина смогла обманным путем получить не менее 280 тысяч долларов.

Когда в очередной раз ей не удалось облапошить очередного кредитора и перезанять деньги, ее выселили из отеля за долги. Арестовали Анну по подозрению в мошенничестве в 2017 году.

Сорокина проведет за решеткой не менее четырех лет, после чего суд рассмотрит вопрос о возможности ее освобождения по УДО. Если это произойдет, Сорокину депортируют в Германию, гражданкой которой она является, за просроченную до ареста визу.

Анна Сорокина жила в России до 16 лет, после чего переехала в Германию, а в 2016 году перебралась в США.

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