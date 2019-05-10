«Гнилое воскресенье» может помешать инаугурации Зеленского

В Верховной раде призвали перенести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья». Об этом сообщает «112 Украина».

По словам народного депутата Олега Куприенко, назначенная ранее дата совпадает с первым днем третьей недели месяца, который называют «гнилым воскресеньем». Он заявил, что 19 мая «никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя», сославшись на астрономию и большой жизненный опыт.

Политик подчеркнул, что это не предрассудки, а «обычные солнечно-лунно-земные связи», оказывающие большое влияние на жизнь людей. Он высказался за перенос церемонии на несколько дней, отметив, что это никак не повлияет на работу главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Коломойский посоветовал Зеленскому оставить в кабмине лишь главу МВД.