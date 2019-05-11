Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Макрону

В случае, если они станут неудачными для его партии, Макрон обязан сложить с себя полномочия президента страны, уверена Марин Ле Пен.

Выборы в парламент Европы пройдут с 23 по 26 мая. В них примут участие национальные партии, европейские партии и независимые кандидаты. По итогам будет избран 751 представитель главного законодательного органа Европы.

Партия Макрона «Вперед, Республика!» в преддверии выборов в Европарламент по результатам социологических опросов лидирует во Франции. Ее поддерживают 23,5% жителей страны. Марин Ле Пен и ее политическому объединению симпатизирует 21% французов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал за что лидера партии «Национальный фронт» отправили на прием к психиатру.