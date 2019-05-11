Boeing 767-300 с российскими туристами вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir, направлявшийся из Вьетнама в Новокузнецк в субботу, 11 мая, экстренно приземлился в аэропорту вылета в городе Камрань.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, капитан воздушного суда принял решение вернуться после того, как поступила информация о проблеме с правым шасси — спустило колеса. Около четырех часов Boeing 767-300 вырабатывал топливо в воздухе, а затем успешно приземлился в Камрани.

На борту находились российские туристы, которые чартерным рейсом возвращались на родину.

Предварительно, туроператор Anex Tour должен в ближайшее время решить вопрос с расселением россиян в отель, пока не будет информации о новом вылете.